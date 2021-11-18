Злоумышленник ударил своего оппонента более 25 раз ножом

Житель Узловского района вовремя не отдал долг приятелю и поплатился за это жизнью. Убийцу приговорили к длительному заключению.

Как выяснилось в ходе расследования, 23 июля 2021 года в поселке Дубовка в одной из квартир 34-летний местный житель выпивал со своим 33-летним знакомым. В какой-то момент подсудимый потребовал вернуть ему долг. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник ударил своего оппонента более 25 раз ножом. От полученных травм приятель подсудимого скончался на месте.

Суд приговорил жителя Узловского района к 9 годам исправительной колонии строгого режима.