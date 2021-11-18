Деятельность женщины прикрыли сотрудники полиции Фото: Алексей ФОКИН

В Туле организатору подпольного казино присудили крупный штраф. Женщина организовала преступную деятельность в центре оружейной столицы.

Как установило следствие, в январе 2021 года 31-летняя безработная жительница Щекина арендовала помещение на Красноармейском проспекте в Туле. В нем она разместила 35 компьютеров, подключила их к интернету и попыталась проводить азартные игры. Однако 9 января ее деятельность выявили сотрудники полиции.

Суд приговорил женщину к штрафу в 300 тысяч рублей.