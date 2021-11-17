В Туле бывший эксперт Росреестра пойдет под суд за взятку

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления. Подозреваемый задержан Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего специалиста-эксперта Управления Росреестра по Тульской области. Мужчина обвиняется во взяточничестве.

Как установило следствие, в 2015 году подозреваемый, будучи сотрудником Росреестра, получил от гражданина взятку в 50 тыс. рублей за неполное и недостоверное проведение правовой экспертизы документов. Следствием его деятельности стала неправомерная регистрация права собственности на два земельных участка в д. Старо-Басово общей стоимостью более 3,5 млн. рублей.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления. Подозреваемый задержан.