Ремонтные работы на улице Льва Толстого остановились на стадии разрытия канавы Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке дорогу в центре города ремонтируют уже более трех месяцев. Ремонтные работы на улице Льва Толстого остановились на стадии разрытия канавы. В связи с этим прокуратура города начала проверку.

Известно, что администрация Богородицка подписала договор с «ИнтекоСтройСервис» - эта организация должна была заменить участок водопровода. Однако компания сорвала сроки ремонта и после укладки трубопровода земляные работы не проводила. При этом городская администрация никаких мер не принимала.