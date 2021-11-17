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Общество17 ноября 2021 12:24

В Богородицке дорогу в центре города ремонтируют уже более трех месяцев

Прокуратура города начала проверку
Елена Иргиз
Ремонтные работы на улице Льва Толстого остановились на стадии разрытия канавы

Ремонтные работы на улице Льва Толстого остановились на стадии разрытия канавы

Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке дорогу в центре города ремонтируют уже более трех месяцев. Ремонтные работы на улице Льва Толстого остановились на стадии разрытия канавы. В связи с этим прокуратура города начала проверку.

Известно, что администрация Богородицка подписала договор с «ИнтекоСтройСервис» - эта организация должна была заменить участок водопровода. Однако компания сорвала сроки ремонта и после укладки трубопровода земляные работы не проводила. При этом городская администрация никаких мер не принимала.