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Происшествия17 ноября 2021 11:11

В Туле у 11-летнего ребенка похитили мобильный телефон

В полицию обратилась мама мальчика
Елена Иргиз
Мальчик гулял на детской площадке около дома

Мальчик гулял на детской площадке около дома

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле у 11-летнего ребенка похитили мобильный телефон. В полицию обратилась мама мальчика.

В дежурной части женщина рассказал, что ее сын гулял на детской площадке около дома, и какой-то мужчина забрал у него телефон.

Оперативники вычислили личность и местонахождение злоумышленника. Оказалось, что грабеж совершил 62-летний житель соседнего дома.

Мужчину задержали и доставили в отделение. Телефон нашли при нем, в совершенном он признался. Расследование преступления продолжается.