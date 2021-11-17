Мальчик гулял на детской площадке около дома Фото: Алексей ФОКИН

В Туле у 11-летнего ребенка похитили мобильный телефон. В полицию обратилась мама мальчика.

В дежурной части женщина рассказал, что ее сын гулял на детской площадке около дома, и какой-то мужчина забрал у него телефон.

Оперативники вычислили личность и местонахождение злоумышленника. Оказалось, что грабеж совершил 62-летний житель соседнего дома.

Мужчину задержали и доставили в отделение. Телефон нашли при нем, в совершенном он признался. Расследование преступления продолжается.