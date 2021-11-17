Сейчас в оружейной столице продолжается строительство пяти проблемных домов Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 87 обманутых дольщиков получили 137 миллионов компенсации за не полученные квартиры. Вопрос находится на особом контроле у губернатора региона.

Сейчас в оружейной столице продолжается строительство пяти проблемных домов - в микрорайонах "Времена года" и "Первый Юго-Восточный".

В этих домах квартиры получат 756 обманутых дольщиков, один из них уже готов к заселению - дом № 12 в 1-ом Юго-Восточном. До конца года закончат строительство еще трех домов.