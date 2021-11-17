Житель Ефремова обгорел на пожаре

В комнате выгорела мебель, квартира полностью закоптилась Фото: материалы пресс-служб

В Ефремове сгорела комната в квартире. Пожар случился поздним вечером 16 ноября.

Сообщение о возгорании спасатели получили около 22:13. К месту пожара выехали два пожарных расчета и автолестница.

К 22:29 огонь потушили. В комнате выгорела мебель, квартира полностью закоптилась. Из дома вывели двоих, еще 15 человек - эвакуировали.

На пожаре пострадал мужчина, у него обгорели руки, он надышался угарного газа. Его личность, как и причина пожара, устанавливается.