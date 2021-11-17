В Туле строительная компания задолжала работникам 2,3 миллиона зарплаты

Руководство строительной компании Тулы не выплачивало зарплату 39 работникам

Тульские следователи возбудили уголовное дело по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". В преступлении обвиняется строительная организация оружейной столицы.

Выяснилось, что с июня 2021 года по настоящее время руководство строительной компании Тулы не выплачивало зарплату 39 работникам, задолжав им 2,3 миллиона рублей. При этом на расчетных счетах организации деньги стабильно поступали, и их было достаточно для погашения задолженности.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. В частности, они затребовали всю необходимую документацию, также будет проведен ряд экспертиз. Организация уже выплатила работникам часть долга - 1 миллион рублей.