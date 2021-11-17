В центре Тулы высадили рябину

На улице Ф. Энгельса недалеко от перекрестка с улицей Первомайской посадили 32 рябины Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает городская администрация, в Туле заканчивается осеннее озеленение территорий. В этом году саженцы высаживают на 16 улицах, в том числе и на ул. Металлургов, ул. Кирова, ул. Кауля, ул. Максимовского.

16 ноября на улице Ф. Энгельса недалеко от перекрестка с улицей Первомайской посадили 32 рябины. Новые деревья появились и на улице Революции, Красноармейском проспекте, проспекте Ленина и на других. Планируется посадка 30 кленов Гиннала на улице Металлургов.

В основном сажают липу мелколистную, клен сахаристый и остролитстный, рябину обыкновенную, ель колючую. Из кустарников это сирень обыкновенная, спирея серая и японская, бирючина и пурпурная ива. Во время посадки растения поливают и удобряют.

Всего в Туле в текущем году должны посадить более 430 деревьев и почти 3 тысячи кустарников.