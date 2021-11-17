Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

В Туле «Mercedes», выезжая из двора, сбил велосипедиста. Авария случилась на улице Новомосковской днем 16 ноября.

По предварительной информации, в 15:30 70-летний мужчина на автомобиле «Mercedes-Benz» выезжал из двора и, поворачивая налево, наехал на 40-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть не спешившись, вне пешеходного перехода.

В результате происшествия мужчине на велосипеде была оказана медицинская помощь - он получил различные травмы.