В магазинах «Пятерочка» нашли 1332 партии испорченных продуктов

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Тульский Роспотребнадзор проверил магазины «Пятерочка» и нашел множество нарушений. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.

В частности, в продаже были продукты, не отвечающие обязательным требованиям: полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров; пирожное «Профитроль пломбирный»; торт бисквитный «Любовник» не соответствовали по микробиологическим показателям, а в дыне Торпеда было превышение нитратов.

Также в магазинах некоторые продукты хранились при слишком высокой температуре, а упаковки некоторых товаров не были герметичными. Кроме того, на прилавках попадались явно испорченные продукты.

В общей сложности инспекция забраковала 132 партии продуктов питания объемом почти 637 килограмм. Возбуждены административные дела в отношении ООО «Агроаспект» (магазины «Пятерочка»).