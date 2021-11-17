«Ростелеком» подвел итоги образовательного проекта «IT-семья» в Туле

«Ростелеком» и компьютерная академия «Рубикон» подвели итоги образовательного проекта «IT-семья»

«Ростелеком» и компьютерная академия «Рубикон» подвели итоги образовательного проекта «IT-семья». Проект направлен на командное обучение интернет-грамотности людей старшего возраста вместе с их внуками.

В течение полутора месяцев опытные преподаватели знакомили участников с работой онлайн-сервисов и социальных сетей, учили создавать надежные пароли. Студентам рассказали, как защитить компьютеры и мобильные устройства от вредоносных программ, оградить себя от спама, безопасно совершать покупки в интернете, оплачивать коммунальные платежи, как завести электронную почту и многое другое. Особый акцент был сделан на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Общая продолжительность курса составила 20 часов.

В завершение обучения семь из 14-ти команд по результатам тестовых заданий вышли в финал соревнований, где определились лучшие из лучших. Первое место заняла Мосина Ольга Викторовна с внуком Евгением Машниковым, второе место – Алентьева Тамара Николаевна и Влад Матвеев, бронза досталась семье Кривенко. Победители получили ценные призы от «Ростелекома», а все участники – дипломы и памятные сувениры от организаторов.

В завершение обучения семь из 14-ти команд по результатам тестовых заданий вышли в финал соревнований, где определились лучшие из лучших

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Семейный формат нашего проекта продемонстрировал возможность объединить разные поколения с помощью информационных технологий. Участники смогли найти общие интересы, почувствовать взаимную поддержку. Главное — полученные знания позволили им, независимо от возраста, увереннее чувствовать себя в современном цифровом мире. Надеюсь, выпускники не остановятся на достигнутом, а будут и далее совершенствоваться в освоении информационного пространства».

Светлана Савина, директор компьютерной академии «Рубикон»:

«Мы гордимся тем, что вносим посильный вклад в повышение компьютерной грамотности не только школьников, но и людей старшего возраста. Спасибо “Ростелекому”, что доверил нам стать партнером этого нового проекта. Можно сказать, что “IT-семья” стал логичным продолжением проекта “Азбука интернета”, который уже не первый год реализуется на нашей базе для пожилых людей. Освоение современных технологий актуально для пенсионеров как никогда: это и получение госуслуг, и общение в мессенджерах, и онлайн-платежи, и многое другое. В процессе обучения наши преподаватели старались больше уделять внимания практическим занятиям, а дома внуки помогали своим бабушкам и дедушкам закреплять полученные знания».

Влад Матвеев, 12 лет, участник проекта:

«Я уже второй год учусь программированию в “Рубиконе”. Когда нам предложили пригласить на курсы бабушек, чтобы научить их работать в интернете, я с радостью позвал свою. Одна бы она не пошла, а вместе заниматься веселее. На уроках я помогал ей выполнять задания преподавателя, показывал, какие клавиши надо нажимать. В начале было сложно, а под конец она уже сама знала, что и как делать. Я горжусь, что у меня теперь такая продвинутая бабушка!».

Победители получили ценные призы от «Ростелекома», а все участники – дипломы и памятные сувениры от организаторов

Все выпускники курсов получили от «Ростелекома» промокоды на подключение видеоплатформы Wink. Она содержит почти 60 тысяч популярных телесериалов и новинок кинопроката, а также ТВ-каналы и обучающие видеолекции. Чтобы подключиться к сервису, пользователям необходимо пройти регистрацию на сайте или в приложении. Полученную учетную запись можно использовать на пяти различных устройствах. Более подробно о сервисе Wink можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

Заявку на участие в проекте «IT-семья» можно подать по телефонам +7(4872)711-711; +7(962)2-711-711, отправить на электронную почту Innovation.tula@gmail.com или оставить в официальных группах КА «Рубикон» в соцсетях: https://vk.com/rubiconepro; https://www.instagram.com/rubiconepro; https://www.facebook.com/rubiconeacademy.