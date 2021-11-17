В Туле мужчина подрался с полицейским и теперь пойдет под суд

Мужчину не пустили из-за отсутсвия документов о вакцинации
Фото: Алексей ФОКИН
По предварительным данным следствия, 15 ноября ночью 32-летний местный житель, будучи пьян, попытался зайти в бар на улице М. Горького. Мужчину не пустили, так как у него отстуствовали документы о прохождении вакцинации от коронавируса. В ответ на отказ работников бара, житель Тулы стал на них нападать и вести себя агрессивно.
Сотрудники заведения вызвали полицию, которые попытались урезонить злоумышленника, однако тот напал и на них, ударив головой в лицо участкового уполномоченного.
Мужчину в итоге задержали. Расследование происшествия проводит региональный следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". За такое поведение житель Тулы может отправиться в колонию на 5 лет.