В Туле мужчина подрался с полицейским и теперь пойдет под суд

Мужчину не пустили из-за отсутсвия документов о вакцинации Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным следствия, 15 ноября ночью 32-летний местный житель, будучи пьян, попытался зайти в бар на улице М. Горького. Мужчину не пустили, так как у него отстуствовали документы о прохождении вакцинации от коронавируса. В ответ на отказ работников бара, житель Тулы стал на них нападать и вести себя агрессивно.

Сотрудники заведения вызвали полицию, которые попытались урезонить злоумышленника, однако тот напал и на них, ударив головой в лицо участкового уполномоченного.

Мужчину в итоге задержали. Расследование происшествия проводит региональный следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". За такое поведение житель Тулы может отправиться в колонию на 5 лет.