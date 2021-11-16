За продажу наркотиков житель Тулы отправится на несколько лет в колонию Фото: Алексей ФОКИН

За продажу наркотиков житель Тулы отправится в колонию на 4,5 года. Приговор по уголовному делу вынес Пролетарский районный суд.

Выяснилось, что вечером в июле 2020 года 31-летний туляк передал своему знакомому 3 свертка с марихуаной общей массой 4,8 гр. Его у получателя забрали сотрудники отдела по борьбе с наркотиками УМВД России по Тульской области.

Дома у распространителя нашли еще 32,4 гр. наркотиков - мужчина не только их продавал, но и сам употреблял.

Суд приговорил мужчину к 4,5 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.