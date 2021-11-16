Какие дома в Туле останутся без электроэнергии 17 ноября 2021 года

Узнайте, есть ли в списке ваш дом Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 17 ноября, в Туле по некоторым адресам отключат электроэнергию. В это время будут проводиться разные работы:

- текущий ремонт электрооборудования;

- обрезка деревьев;

- перетяжка проводов и др.

Так, с 9:00 до 16:00 электричества не будет в домах по адресам:

- ул. Металлистов, 16, 19, 21;

- пр-д Вильямса, 10-24 (чётн.), 9-25 (нечётн.);

- ул. Мусоргского, 14-а, 13, 11, 17, 19, 14-б, 14-в;

- ул. Докучаева, 13, 16;

- ул. Матросова, 2, 2-а. 4, 5, 8, 7;

- ул. Комбайновая, 1-10;

- 13-й пр-зд, 1-а, 1-б;

- 12-й пр-зд, 20-44, 20-а-46-а;

- ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.);

- ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.).

п. Менделеевский:

- ул. Ленина, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а, 1-22;

- ул. Пионерская, 7-17, 8-б, 10-а.