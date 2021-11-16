Какие дома в Туле останутся без электроэнергии 17 ноября 2021 года

Узнайте, есть ли в списке ваш дом
Фото: Алексей ФОКИН
Завтра, 17 ноября, в Туле по некоторым адресам отключат электроэнергию. В это время будут проводиться разные работы:
- текущий ремонт электрооборудования;
- обрезка деревьев;
- перетяжка проводов и др.
Так, с 9:00 до 16:00 электричества не будет в домах по адресам:
- ул. Металлистов, 16, 19, 21;
- пр-д Вильямса, 10-24 (чётн.), 9-25 (нечётн.);
- ул. Мусоргского, 14-а, 13, 11, 17, 19, 14-б, 14-в;
- ул. Докучаева, 13, 16;
- ул. Матросова, 2, 2-а. 4, 5, 8, 7;
- ул. Комбайновая, 1-10;
- 13-й пр-зд, 1-а, 1-б;
- 12-й пр-зд, 20-44, 20-а-46-а;
- ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.);
- ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.).
п. Менделеевский:
- ул. Ленина, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а, 1-22;
- ул. Пионерская, 7-17, 8-б, 10-а.