Житель Тульской области попался на краже в подмосковной электричке
Фото: Алексей ФОКИН
Житель Тульской области попался на краже в подмосковной электричке. Его задержала транспортная полиция.
По данным расследования, мужчина увидел забытую на сиденье вагона сумку с нетбуком и решил присвоить ее себе. Хозяин нетбука, незадолго до этого вышедший на одной из станций, хватился забытой вещи и обратился в полицию.
Оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Тульской области. Украденное нашли при нем.
В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.