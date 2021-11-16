Житель Тульской области попался на краже в подмосковной электричке Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тульской области попался на краже в подмосковной электричке. Его задержала транспортная полиция.

По данным расследования, мужчина увидел забытую на сиденье вагона сумку с нетбуком и решил присвоить ее себе. Хозяин нетбука, незадолго до этого вышедший на одной из станций, хватился забытой вещи и обратился в полицию.

Оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Тульской области. Украденное нашли при нем.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.