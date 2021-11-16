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Происшествия16 ноября 2021 10:55

В Тульской области столкновение двух иномарок завершилось в кювете

ДТП произошло накануне рано утром
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области столкновение двух иномарок завершилось в кювете

В Тульской области столкновение двух иномарок завершилось в кювете

Фото: материалы пресс-служб

15 ноября в 07.15 на 6-м километре автодороги «Железня - Алексин» Заокского района Тульской области 33-летний мужчина за рулем Nissan Almera, не выбрав безопасную скорость движения в сумерках совершил столкновение с автомобилем Hyundai I30 под управлением 40-летнего мужчины. В результате «Хюндай» вылетел в кювет.

В ДТП пострадал водитель Hyundai, получивший различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.