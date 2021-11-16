В Тульской области столкновение двух иномарок завершилось в кювете Фото: материалы пресс-служб

15 ноября в 07.15 на 6-м километре автодороги «Железня - Алексин» Заокского района Тульской области 33-летний мужчина за рулем Nissan Almera, не выбрав безопасную скорость движения в сумерках совершил столкновение с автомобилем Hyundai I30 под управлением 40-летнего мужчины. В результате «Хюндай» вылетел в кювет.

В ДТП пострадал водитель Hyundai, получивший различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.