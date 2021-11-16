За половину месяца в Тульской области сотрудники поймали 165 пьяных водителей

В отношении 17 автолюбителей за повторное вождение в пьяном виде составили уголовные протоколы Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области сотрудники ГИБДД с 1 по 15 ноября поймали 165 водителей в состоянии опьянения. Все они пройти тест на алкоголь отказались.

В отношении 17 автолюбителей за повторное вождение в пьяном виде составили уголовные протоколы.

Полиция обращается к жителям и гостям Тульской области: если вы увидели предположительно пьяного водителя за рулем,и его действия кажутся вам опасными и подозрительными, сообщайте об этом по телефонам:

- дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54

- дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54

- горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38

Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7-999-374-36-13