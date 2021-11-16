В Туле светофор для пешеходов временно спрятали за столбом Фото: соцсети

В Туле светофор для пешеходов временно спрятали за столбом. Администрация города прокомментировала жалобы горожан.

В соцсети попало фото, на котором установленный в Заречье на перекрестке улиц Октябрьской и Арсенальной светофор был закрыт столбом. Жители города жаловались на неудобный переход.

В администрации Тулы пояснили, что в этом месте поставили новые консоли под дорожные знаки и светофоры. Сейчас проходит процесс их установки, в связи с чем светофоры пока не перенесли. Их перенос планируется сделать без полного отключения объекта, а это увеличивает время работ.

В настоящее время перенесли светофоры на перекрестках Октябрьской и Демидовской плотины. На пересечении улиц Октябрьская и Арсенальная такие же работы проведут до 16 ноября.