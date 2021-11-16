Фото: тульская епархия

В Волове медики попросили протоирея Тульской епархии освятить больницу. Об этом сообщила епархия на своем сайте. Освящение медицинского учреждения прошло в понедельник 14 ноября.

Сообщается, что врачи пригласили священника для того, чтобы получить духовную поддержку. Чин освящения провел настоятель Знаменского храма Владимир Федак.

Протоиерей также напутствовал работников больницы наставлением, подчеркнув, что «нынешнее поветрие попущено нам не для того, чтобы мы отчаивались или унывали, а для того, чтобы смогли провести работу над ошибками в своей жизни, становились лучше, добрее и не бежали галопом за суетой».