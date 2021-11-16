В Туле определили первых победителей розыгрыша призов «Иммунитет+»

Победители были определены при помощи генератора случайных чисел среди участников Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник 15 ноября в прямом эфире прошел первый розыгрыш призов «Иммунитет+» среди вакцинированных жителей Тулы и области. На первом этапе разыгрывали сертификаты на бытовую технику, трое смарт-часов, три телевизора, три смартфона и автомобиль Haval.

Победители были определены при помощи генератора случайных чисел среди участников. Автомобиль выиграл один человек, остальные призы разыгрывались по трое.

Узнать результаты розыгрыша можно на странице викторины: на ней указаны не только номера сертификатов, но и год рождения и последние 4 цифры номера телефона.

Следующий розыгрыш призов пройдет 1 декабря. Повторная регистрация для уже вакцинированных и зарегистрированных не требуется.