В Ефремове в одной из квартир сгорела кухня Фото: материалы пресс-служб

В Ефремове в одной из квартир сгорела кухня. Сообщение о пожаре поступило спасателям 15 ноября около 13:20. К месту происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница.

С огнем справиться удалось к 13:44. Также спасатели вывели по лестнице одного человека и эвакуировали шестерых жителей дома.

Пострадавших на пожаре нет. В результате возгорания в кухне сгорела дверь, а сама квартира закоптилась. Причина происшествия выясняется.