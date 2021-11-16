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Происшествия16 ноября 2021 7:23

В Ефремове в одной из квартир сгорела кухня

Сообщение о пожаре поступило спасателям 15 ноября около 13:20
Елена Иргиз
В Ефремове в одной из квартир сгорела кухня

В Ефремове в одной из квартир сгорела кухня

Фото: материалы пресс-служб

В Ефремове в одной из квартир сгорела кухня. Сообщение о пожаре поступило спасателям 15 ноября около 13:20. К месту происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница.

С огнем справиться удалось к 13:44. Также спасатели вывели по лестнице одного человека и эвакуировали шестерых жителей дома.

Пострадавших на пожаре нет. В результате возгорания в кухне сгорела дверь, а сама квартира закоптилась. Причина происшествия выясняется.

Спасатели вывели по лестнице одного человека и эвакуировали шестерых жителей дома

Спасатели вывели по лестнице одного человека и эвакуировали шестерых жителей дома

Фото: материалы пресс-служб