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В Донском по настоянию прокуратуры убрали опасную детскую площадку.

Инспекция выявила, что игровое оборудование на детской площадке около дома № 26 по улице Пионерской пришло в негодность и создавало опасность для детей. В частности,металлические элементы конструкций прогнили, крепления были сломаны, а сама площадка была в аварийном состоянии. Игра на ней могла стоить детям здоровья и жизни.

Прокуратура внесла представление главе города, в настоящее время площадку демонтировали.