Кому в Туле отключат электроэнергию 16 ноября

Электричество отключают из-за различных плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 16 ноября, в Туле на нескольких десятках адресов отключат электроэнергию. В это время электромонтеры будут выполнять различные работы:

- текущий ремонт электрооборудования;

- перетяжка проводов;

- выправка опор;

- обрезка деревьев и др.

Так, с 9:00 до 16:00 электричества не будет в домах по адресам:

- Венёвское ш., 4, 27, 14;

- ул. Калинина, 114;

- ул. Маяковского, 2-а, 3-а, 8-а, 2-28;

- ул. Кольцова, 25-а, 20-а, 20-б, 24-а, 2-а, 2-б, 2-е, 7-а, 7-б, 2-24 (чётн.), 3-31 (нечётн.);

- ул. Р, Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-д;

- ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7;

- ул. Крупской, 14-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 1-25 (нечётн.);

- ул. Ушинского, 9-27 (нечётн.), 4-а, 4, 6, 8, 27-б, 21-а, 13-а, 1-а;

- ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечётн.);

- ул. Водоохранная, 54, 55, 56.

п. Горелки:

- 3-й Горельский пр-зд, 9, 11, 3, 3-а,17;

- ул. Энтузиастов, 2-26, 1-а-11;

- ул.Серпуховская, 22-28, 23-37;

- ул. Мелиховская, 15, 17.

п. Михалково:

- ул. Колхозная, 48-118, 118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.);

- пер. Колхозный, 2.

п. Северный:

- ул. Матросова, 2-30;

- ул. Челюскинцев, 2-11;

- ул. Лазо, 20.

Маслово:

- ул. Ландышева, 18;

- ул. Васильковая;

- ул. Краинская, 27-48.