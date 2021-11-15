Кому в Туле отключат электроэнергию 16 ноября

Электричество отключают из-за различных плановых работ
Фото: Алексей ФОКИН
Завтра, 16 ноября, в Туле на нескольких десятках адресов отключат электроэнергию. В это время электромонтеры будут выполнять различные работы:
- текущий ремонт электрооборудования;
- перетяжка проводов;
- выправка опор;
- обрезка деревьев и др.
Так, с 9:00 до 16:00 электричества не будет в домах по адресам:
- Венёвское ш., 4, 27, 14;
- ул. Калинина, 114;
- ул. Маяковского, 2-а, 3-а, 8-а, 2-28;
- ул. Кольцова, 25-а, 20-а, 20-б, 24-а, 2-а, 2-б, 2-е, 7-а, 7-б, 2-24 (чётн.), 3-31 (нечётн.);
- ул. Р, Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-д;
- ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7;
- ул. Крупской, 14-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 1-25 (нечётн.);
- ул. Ушинского, 9-27 (нечётн.), 4-а, 4, 6, 8, 27-б, 21-а, 13-а, 1-а;
- ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечётн.);
- ул. Водоохранная, 54, 55, 56.
п. Горелки:
- 3-й Горельский пр-зд, 9, 11, 3, 3-а,17;
- ул. Энтузиастов, 2-26, 1-а-11;
- ул.Серпуховская, 22-28, 23-37;
- ул. Мелиховская, 15, 17.
п. Михалково:
- ул. Колхозная, 48-118, 118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.);
- пер. Колхозный, 2.
п. Северный:
- ул. Матросова, 2-30;
- ул. Челюскинцев, 2-11;
- ул. Лазо, 20.
Маслово:
- ул. Ландышева, 18;
- ул. Васильковая;
- ул. Краинская, 27-48.