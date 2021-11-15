В Туле 16 ноября на пяти улицах и в одном поселке не будет воды

После завершения ремонта какое-то время может идти мутная и ржавая вода Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на пяти улицах и в одном поселке не будет воды. Это связано с ремонтно-восстановительными работами.

Так, с 9:30 будут ремонтировать трубы на улице Мосина д. 2а и по проезду П. Морозова д. 6. Из-за этого без воды останутся дома по адресам:

- ул. Мосина д.д. 2а, 2б, 2в/1, 2/4, 6/1, 6а/1, 6а, 6, 6/8, 10, 8/10, 8/2, 29, 29б, 7,

- ул. Коминтерна д.д. 24, 24д,

- ул. Фрунзе д.д. 1а, 2б,

- Епифанское шоссе д.д. 36/1, 38, 38 б/1, 45-57,

- пр-д П. Морозова д.д. 1-19, 2-18.

А с 10:00 отключат воду в поселке Шатск из-за работ на местной водонапорной станции.

После завершения ремонта какое-то время может идти мутная и ржавая вода.