Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 ноября 2021 13:35

В Алексине у пенсионерки украли планшет

65-летняя местная жительница забыла его на улице Советской
Елена Иргиз
В Алексине у пенсионерки украли планшет

В Алексине у пенсионерки украли планшет

Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине у пенсионерки украли планшет. Полиция установила личность злоумышленника.

По предварительным данным, 65-летняя местная жительница оставила планшет в неустановленном месте, а потом не смогла его найти. Рассеянностью пожилой женщины воспользовался 23-летний местный житель - он нашел гаджет на улице Советской и решил забрать его себе.

Оперативники вычислили парня и задержали. Планшет у него забрали. Сейчас проводится процессуальная проверка.