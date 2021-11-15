В Алексине у пенсионерки украли планшет Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине у пенсионерки украли планшет. Полиция установила личность злоумышленника.

По предварительным данным, 65-летняя местная жительница оставила планшет в неустановленном месте, а потом не смогла его найти. Рассеянностью пожилой женщины воспользовался 23-летний местный житель - он нашел гаджет на улице Советской и решил забрать его себе.

Оперативники вычислили парня и задержали. Планшет у него забрали. Сейчас проводится процессуальная проверка.