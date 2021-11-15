В настоящее время правоохранители проводят процессуальную проверку Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудницу сельхозкомпании в Щекинском районе обокрали в раздевалке. Полиция нашла злоумышленника.

Как рассказала 23-летняя девушка в полиции, она оставила в раздевалке сумку с документами и кошельком, а когда вернулась - ее там уже не было.

В ходе разбирательства подозрение пало на одну из сотрудниц предприятия. Версия подтвердилась: 43-летняя коллега девушки призналась в краже.

В настоящее время правоохранители проводят процессуальную проверку. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.