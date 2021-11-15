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Происшествия15 ноября 2021 13:14

Сотрудницу сельхозкомпании в Щекинском районе обокрали в раздевалке

Девушка оставила там сумку с деньгами и документами
Елена Иргиз
В настоящее время правоохранители проводят процессуальную проверку

В настоящее время правоохранители проводят процессуальную проверку

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудницу сельхозкомпании в Щекинском районе обокрали в раздевалке. Полиция нашла злоумышленника.

Как рассказала 23-летняя девушка в полиции, она оставила в раздевалке сумку с документами и кошельком, а когда вернулась - ее там уже не было.

В ходе разбирательства подозрение пало на одну из сотрудниц предприятия. Версия подтвердилась: 43-летняя коллега девушки призналась в краже.

В настоящее время правоохранители проводят процессуальную проверку. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.