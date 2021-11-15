Житель Киреевска по пьянке зарезал приятеля Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Киреевска. Мужчина обвиняется в убийстве приятеля.

Как предполагает следствие, в ночь с 14 на 15 ноября подозреваемый выпивал в компании знакомых мужчины и женщины. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, и тогда злоумышленник ударил своего оппонента ножом в шею. От полученной раны мужчина скончался на месте.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Следователи и криминалисты проводят расследование уголовного дела.