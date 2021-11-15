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Происшествия15 ноября 2021 12:11

В Туле мужчина зарезал сожительницу из-за ревности

Тело нашли вечером 13 ноября в квартире одного из домов улицы Рязанской
Елена Иргиз
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Фото с места преступления

Фото с места преступления

Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством 31-летней женщины. Тело нашли вечером 13 ноября в квартире одного из домов улицы Рязанской в Туле.

Сейчас следователи и криминалисты осмотрели место преступления. Предположительно, убийство совершил 34-летний сожитель тулячки. По предварительной версии, мужчина приревновал свою сожительницу и в приступе ревности ударил ее более 15 раз ножом по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сожитель погибшей арестован. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.