15 ноября - последний день для вакцинации от коронавируса у сотрудников предприятий Тульской области

До 16 ноября указанные работники должны получить по меньшей мере первый компонент прививки, или же привиться однокомпонентной вакциной
Фото: Алексей ФОКИН
Сегодня, 15 ноября, последний день для того, чтобы лица, вошедшие в список обязательной вакцинации, успели сделать прививку. Ранее соответствующее постановление подписал главный санитарный врач по Тульской области.
Напомним, кто обязательно должен пройти вакцинацию от COVID-19:
- работники сферы торговли;
- сотрудники салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов и бассейнов;
- работники сферы общепита;
- сотрудники клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций;
- консультанты МФЦ;
- работники общественного транспорта и таксисты;
- социальные работники;
- сотрудники учреждений культуры;
- представители гостиничного бизнеса;
- сотрудники предприятий и организаций, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области;
- государственные гражданские и муниципальные служащие;
- руководители организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в этих сферах;
- государственные и гражданские служащие;
- работники органов власти Тульской области, местного самоуправления и государственных учреждений региона.
До 16 ноября указанные работники должны получить по меньшей мере первый компонент прививки, или же привиться однокомпонентной вакциной. Полностью закончить вакцинацию необходимо до 7 декабря 2021 года. К этому времени в организациях должно быть привито не менее 80% сотрудников.
В случае отказа делать прививку руководитель может отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты. Такое решение обусловлено сложной эпидобстановкой в области.