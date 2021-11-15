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Здоровье15 ноября 2021 10:51

15 ноября - последний день для вакцинации от коронавируса у сотрудников предприятий Тульской области

Ранее соответствующее постановление подписал главный санитарный врач по Тульской области
Елена Иргиз
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До 16 ноября указанные работники должны получить по меньшей мере первый компонент прививки, или же привиться однокомпонентной вакциной

До 16 ноября указанные работники должны получить по меньшей мере первый компонент прививки, или же привиться однокомпонентной вакциной

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 15 ноября, последний день для того, чтобы лица, вошедшие в список обязательной вакцинации, успели сделать прививку. Ранее соответствующее постановление подписал главный санитарный врач по Тульской области.

Напомним, кто обязательно должен пройти вакцинацию от COVID-19:

- работники сферы торговли;

- сотрудники салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов и бассейнов;

- работники сферы общепита;

- сотрудники клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций;

- консультанты МФЦ;

- работники общественного транспорта и таксисты;

- социальные работники;

- сотрудники учреждений культуры;

- представители гостиничного бизнеса;

- сотрудники предприятий и организаций, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области;

- государственные гражданские и муниципальные служащие;

- руководители организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в этих сферах;

- государственные и гражданские служащие;

- работники органов власти Тульской области, местного самоуправления и государственных учреждений региона.

До 16 ноября указанные работники должны получить по меньшей мере первый компонент прививки, или же привиться однокомпонентной вакциной. Полностью закончить вакцинацию необходимо до 7 декабря 2021 года. К этому времени в организациях должно быть привито не менее 80% сотрудников.

В случае отказа делать прививку руководитель может отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты. Такое решение обусловлено сложной эпидобстановкой в области.