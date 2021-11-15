15 ноября - последний день для вакцинации от коронавируса у сотрудников предприятий Тульской области

До 16 ноября указанные работники должны получить по меньшей мере первый компонент прививки, или же привиться однокомпонентной вакциной Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 15 ноября, последний день для того, чтобы лица, вошедшие в список обязательной вакцинации, успели сделать прививку. Ранее соответствующее постановление подписал главный санитарный врач по Тульской области.

Напомним, кто обязательно должен пройти вакцинацию от COVID-19:

- работники сферы торговли;

- сотрудники салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов и бассейнов;

- работники сферы общепита;

- сотрудники клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций;

- консультанты МФЦ;

- работники общественного транспорта и таксисты;

- социальные работники;

- сотрудники учреждений культуры;

- представители гостиничного бизнеса;

- сотрудники предприятий и организаций, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области;

- государственные гражданские и муниципальные служащие;

- руководители организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в этих сферах;

- государственные и гражданские служащие;

- работники органов власти Тульской области, местного самоуправления и государственных учреждений региона.

До 16 ноября указанные работники должны получить по меньшей мере первый компонент прививки, или же привиться однокомпонентной вакциной. Полностью закончить вакцинацию необходимо до 7 декабря 2021 года. К этому времени в организациях должно быть привито не менее 80% сотрудников.

В случае отказа делать прививку руководитель может отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты. Такое решение обусловлено сложной эпидобстановкой в области.