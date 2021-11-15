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Общество15 ноября 2021 10:36

В «Ясной Поляне» впервые зацвел райский банан

Первый такой банан появился в усадьбе более 10 лет назад
Елена Иргиз
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Фото: музей-усадьба "Ясная Поляна"

Фото: музей-усадьба "Ясная Поляна"

В «Ясной Поляне» зацвел райский банан. Об этом рассказали сотрудники музея.

По словам работников теплицы, растение впервые появилось в усадьбе более 10 лет назад. Этому же растению около шести лет, и цветет он впервые.

Как считают сотрудники музея, причина цветения в том, что летом растение высаживали из теплицы на улицу.

Чтобы появились плоды, цветки нужно опылить, и этим занимаются работники теплицы. Пыльца вручную переносится с цветка на цветок ватными тампонами. Если опыление пройдет удачно, примерно через полгода можно будет ожидать урожай.