В «Ясной Поляне» впервые зацвел райский банан

Фото: музей-усадьба "Ясная Поляна"

В «Ясной Поляне» зацвел райский банан. Об этом рассказали сотрудники музея.

По словам работников теплицы, растение впервые появилось в усадьбе более 10 лет назад. Этому же растению около шести лет, и цветет он впервые.

Как считают сотрудники музея, причина цветения в том, что летом растение высаживали из теплицы на улицу.

Чтобы появились плоды, цветки нужно опылить, и этим занимаются работники теплицы. Пыльца вручную переносится с цветка на цветок ватными тампонами. Если опыление пройдет удачно, примерно через полгода можно будет ожидать урожай.