За такие нарушения предписаны крупные штрафы

В тульском Заречье незаконно заняли более 1000 кв. метров земли. Об этом сообщает министерство имущественных и земельных отношений Тульской области. Ведомство проводило городской земельный контроль на улице Богучаровской в октябре 2021 года.

Выявилось, что владелец одного из участков поставил забор на расстоянии, превышающем законные пределы предоставленной ему земли. Ведомство напоминает, что самовольное занятие земель недопустимо. За это предписан штраф от 5 000 рублей для физических лиц, от 20 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 рублей - для юридических лиц.

В настоящее время все необходимые материалы рассматриваются в Управлении Росреестра по области. Будет возбуждено административное дело.