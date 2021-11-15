К концу недели в Тульской области установится декабрьская погода

В конце недели в Тульскую область придут морозы и снегопады Фото: Алексей ФОКИН

В конце недели в Тульскую область придут морозы и снегопады. Об этом сообщают метеорологи центра «Фобос».

Как утверждают синоптики, до среды больших осадков не ожидается- этому помешает повышенное атмосферное давление. При этом температура воздуха будет около 0°C. А вот с четверга регион накроют атлантические воздушные массы, они-то и принесут дождь со снегом вместе с небольшим потеплением - до +5°C.

Тем не менее, уровень снега ожидается довольно большой - до 5 сантиметров, а к выходным наступят декабрьские холода - столбики термометра опустятся до -7..-12°C.