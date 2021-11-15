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Происшествия15 ноября 2021 6:43

В Щекине на пожаре погиб мужчина

Возгорание произошло утром 15 ноября
Елена Иргиз
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Фото с места происшествия от ГУ МЧС России по Тульской области

Фото с места происшествия от ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В Щекине на пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло утром 15 ноября.

Сообщение о том, что горит квартира на улице Пролетарской, поступило пожарным около 07:33. К месту происшествия выехали три пожарных расчета, которые потушили огонь через 12 минут. При этом из подъезда дома эвакуировали 24 человека.

В комнате обгорел диван. В результате происшествия погиб 37-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.