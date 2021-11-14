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Происшествия14 ноября 2021 15:36

В Тульской области телефонные мошенники обманули граждан еще на 21 000 рублей

Полиция по всем случаям проводит процессуальные проверки
Елена Иргиз
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В Тульской области телефонные мошенники обманули граждан еще на 21 000 рублей за сутки

В Тульской области телефонные мошенники обманули граждан еще на 21 000 рублей за сутки

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области телефонные мошенники обманули граждан еще на 21 000 рублей за последние сутки. Так, 21-летняя тулячка хотела продать куртку и разместила объявление на сайте «Авито». Мошенник под предлогом покупки украл у девушки 4 636 рублей, получив доступ к ее карте.

Также 56-летня жительница Ефремова потеряла 3 330 рублей - мошенник в популярной социальной сети под предлогом продажи меховых шапок убедил женщину перевести ему деньги заранее, после чего исчез.

А 25-летняя жительница города Липок перевела на банковский счёт мошенника 8 тысяч рублей: мошенники взломали страницу в социальной сети, принадлежащей знакомой девушки, и попросили с нее помощь.

И даже на 29-летнюю жительницу Новомосковска мошенник оформил кредит в финансовой организации Новосибирска на 5 тысяч рублей. Сейчас полиция по всем случаям проводит процессуальные проверки.