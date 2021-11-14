В Тульской области телефонные мошенники обманули граждан еще на 21 000 рублей за сутки Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области телефонные мошенники обманули граждан еще на 21 000 рублей за последние сутки. Так, 21-летняя тулячка хотела продать куртку и разместила объявление на сайте «Авито». Мошенник под предлогом покупки украл у девушки 4 636 рублей, получив доступ к ее карте.

Также 56-летня жительница Ефремова потеряла 3 330 рублей - мошенник в популярной социальной сети под предлогом продажи меховых шапок убедил женщину перевести ему деньги заранее, после чего исчез.

А 25-летняя жительница города Липок перевела на банковский счёт мошенника 8 тысяч рублей: мошенники взломали страницу в социальной сети, принадлежащей знакомой девушки, и попросили с нее помощь.

И даже на 29-летнюю жительницу Новомосковска мошенник оформил кредит в финансовой организации Новосибирска на 5 тысяч рублей. Сейчас полиция по всем случаям проводит процессуальные проверки.