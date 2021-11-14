По данным полиции, в квартиру забрался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель Фото: Алексей ФОКИН

У жителя Новомосковска из квартир украли видомагнитофон и юбилейные медали. Обнаружив кражу, мужчина обратился в полицию.

По словам 55-летнего жителя микрорайона Сокольники, в его отсутствие кто-то разбил окно, забрался в квартиру и вынес оттуда 2 телевизора, пылесос, видеомагнитофон и 3 юбилейные медали.

Оперативники вычислили злоумышленника. По их данным, в квартиру забрался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель. Его задержали и доставили в отделение для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража". В преступлении мужчина признался, все похищенное нашли при нем. Ведется следствие.