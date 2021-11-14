Прогноз погоды в Туле на 15 ноября

Ветер северный и довольно сильный, а на дорогах - гололедица Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 15 ноября, в Туле ожидается преимущественно облачная погода. Утром выпадет небольшой снег. На улице при этом будет холодно - 0..-1°C, а к вечеру температура опустится еще ниже - до -3..-5 °C.

Ветер северный, 5-6 метров в секунду, в течение дня возможны порывы до 10-11 метров. Утром ожидается до 1 сантиметра снега. На дорогах ночью тающий снег, утром - гололедица, будьте внимательны и осторожны.

Атмосферное давление повышенное, влажность - до 80%. Геомагнитная активность незначительная.