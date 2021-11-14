Кто проследит за порядком в Туле 14 ноября

В случае любой беды туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 15 ноября, за порядком в городе следит заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Гальперин Денис Валерьевич.

В случае любой беды туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только с городского телефона).