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Общество14 ноября 2021 10:23

Кто проследит за порядком в Туле 14 ноября

В городе круглосуточно дежурят представители администрации
Елена Иргиз
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В случае любой беды туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

В случае любой беды туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 15 ноября, за порядком в городе следит заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Гальперин Денис Валерьевич.

В случае любой беды туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только с городского телефона).