В Кимовске в жилом доме сгорел телевизор: есть пострадавшие

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 02:51 Фото: материалы пресс-служб

В ночь на 14 ноября в Кимовске загорелся жилой дом на улице Горняцкая. Сообщение о пожаре поступило спасателям около 02:51.

К месту происшествия выехали два пожарных расчета, которые потушили огонь через 15 минут.

В результате в комнате сгорел телевизор, прогорели полы, закоптились стены и потолок. Пострадали при этом 2 человека - 63-летний мужчина и 85-летняя женщина отравились продуктами горения.

Причина возгорания устанавливается.