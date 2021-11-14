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Происшествия14 ноября 2021 9:10

В Кимовске в жилом доме сгорел телевизор: есть пострадавшие

Пожар случился в ночь на 14 ноября
Елена Иргиз
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Сообщение о пожаре поступило спасателям около 02:51

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 02:51

Фото: материалы пресс-служб

В ночь на 14 ноября в Кимовске загорелся жилой дом на улице Горняцкая. Сообщение о пожаре поступило спасателям около 02:51.

К месту происшествия выехали два пожарных расчета, которые потушили огонь через 15 минут.

В результате в комнате сгорел телевизор, прогорели полы, закоптились стены и потолок. Пострадали при этом 2 человека - 63-летний мужчина и 85-летняя женщина отравились продуктами горения.

Причина возгорания устанавливается.