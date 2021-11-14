Кому в Туле отключат электричество 15 ноября

Отключения связаны с рядом работ Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 15 ноября, в Туле на Восточном обводе и ряде других улиц не будет электроэнергии. Причиной тому станут различные работы:

текущий ремонт электрооборудования;

обрезка деревьев;

перетяжка проводов и др.

Так, с 9:00 до 16:00 без электричества останутся дома по адресам:

освещение дороги Восточного обхода;

экран;

надземный переход Восточный обход;

обьездная дорога карьер технологического сырья ООО "Тульский кирпичный завод";

АЗС ОО "ТНБ" ул. Новомосковская,7/ул. Рязанская, 56;

автомойка ул. Рязанская/ул. Оборонная;

видеокамера восточный путепровод;

рекламная конструкция ул. Рязанская/ул. Новомосковское ш.;

Хлебная площадь (Холодильник Центрального рынка);

ул. Декабристов, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.);

ул. Марата, 119, 119-а, 121;

ул. Степанова, 144, 146, 148, 150

ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.);

1-й и 4-й Горельские пр-ды;

ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.);

2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.);

3-й Горельский пр-д, 1-10;

5-й Горельский пр-д, 6,7

пер. Танковый, 1-12;

пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.);

пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.).

п. Лихвинка:

пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11;

2-й Лихвинский пр-зд, 27-40.

п. Угольный:

ул. Кирпичная, 39-б, 39-а, 40, 42, 43, 38;

СНТ "Шахтёрский", 42, 43, 39, 2, 10, 4, 7, 29;.

п. Трудовой, 140, 145-148, 150-170, 177-186, 156-а, 160-а, 155-а, 159-а, 164-а, 166-а, 176-а, 176-б, 176-в, 176-г, 186-г.