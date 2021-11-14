Кому в Туле отключат электричество 15 ноября

Отключения связаны с рядом работ
Фото: Алексей ФОКИН
Завтра, 15 ноября, в Туле на Восточном обводе и ряде других улиц не будет электроэнергии. Причиной тому станут различные работы:
текущий ремонт электрооборудования;
обрезка деревьев;
перетяжка проводов и др.
Так, с 9:00 до 16:00 без электричества останутся дома по адресам:
освещение дороги Восточного обхода;
экран;
надземный переход Восточный обход;
обьездная дорога карьер технологического сырья ООО "Тульский кирпичный завод";
АЗС ОО "ТНБ" ул. Новомосковская,7/ул. Рязанская, 56;
автомойка ул. Рязанская/ул. Оборонная;
видеокамера восточный путепровод;
рекламная конструкция ул. Рязанская/ул. Новомосковское ш.;
Хлебная площадь (Холодильник Центрального рынка);
ул. Декабристов, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.);
ул. Марата, 119, 119-а, 121;
ул. Степанова, 144, 146, 148, 150
ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.);
1-й и 4-й Горельские пр-ды;
ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.);
2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.);
3-й Горельский пр-д, 1-10;
5-й Горельский пр-д, 6,7
пер. Танковый, 1-12;
пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.);
пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.).
п. Лихвинка:
пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11;
2-й Лихвинский пр-зд, 27-40.
п. Угольный:
ул. Кирпичная, 39-б, 39-а, 40, 42, 43, 38;
СНТ "Шахтёрский", 42, 43, 39, 2, 10, 4, 7, 29;.
п. Трудовой, 140, 145-148, 150-170, 177-186, 156-а, 160-а, 155-а, 159-а, 164-а, 166-а, 176-а, 176-б, 176-в, 176-г, 186-г.