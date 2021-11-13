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Общество13 ноября 2021 13:26

АО «Тулагорводоканал» расторг договор с одной из управляющих компаний за долги

ООО «Внешстрой-Коммунсервис» задолжало более двух среднемесячных величин оплаты услуг
Елена Иргиз
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Оплата за холодное водоснабжение жителей подведомственных домов будет проводиться по квитанциям водоканала

Оплата за холодное водоснабжение жителей подведомственных домов будет проводиться по квитанциям водоканала

Фото: Алексей ФОКИН

АО «Тулагорводоканал» расторг договор с одной из управляющих компаний. Сообщается, что ООО «Внешстрой-Коммунсервис» задолжало более двух среднемесячных величин оплаты услуг.

Договор расторгается с декабря 2021 года водоканалом в одностроннем порядке, поэтому собственники и арендатор помещений во многоквартирных домах, бывших в ведомстве управляющей компании будут оплачивать коммунальные услуги за холодное водоснабжение по квитанциям, выставленным АО «Тулагорводоканал».