АО «Тулагорводоканал» расторг договор с одной из управляющих компаний за долги

Оплата за холодное водоснабжение жителей подведомственных домов будет проводиться по квитанциям водоканала Фото: Алексей ФОКИН

АО «Тулагорводоканал» расторг договор с одной из управляющих компаний. Сообщается, что ООО «Внешстрой-Коммунсервис» задолжало более двух среднемесячных величин оплаты услуг.

Договор расторгается с декабря 2021 года водоканалом в одностроннем порядке, поэтому собственники и арендатор помещений во многоквартирных домах, бывших в ведомстве управляющей компании будут оплачивать коммунальные услуги за холодное водоснабжение по квитанциям, выставленным АО «Тулагорводоканал».