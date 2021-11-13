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Общество13 ноября 2021 12:31

В Тульской области обнаружили 21 тонну покарантинного лука

Овощ завезли из соседней республики
Елена Иргиз
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Фото с сайта pixabay.com

Фото с сайта pixabay.com

Управление Россельхознадзора обнаружило нарушение порядка ввоза овощной продукции в Тульской области. Так, в октября 2021 года ООО «Зеленая плантация» ввезла на территорию региона 21 тонну лука, подлежащего карантину. Овощ был ввезен из Республики Казахстан. Выяснилось, что на 700 сетках с луком не было никакой информации о том, что это за продукция, из какой страны и в какую страну ввозится.

Ведомство привлекло организацию к административной ответственности. Теперь «Зеленая плантация» должна выплатить 6 000 рублей штрафа.