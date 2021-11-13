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Общество13 ноября 2021 9:27

Куда обращаться тулякам в случае чрезвчайной ситуации

В городе круглосуточно дежурит администрация
Елена Иргиз
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По всем вопросам туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

По всем вопросам туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле за порядком следят предствители городской администрации.

Сегодня, 13 ноября, дежурит руководитель аппарата администрации города Тулы Громов Денис Владимирович.

По всем вопросам туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только с городского телефона).