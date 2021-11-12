В Тульской области ищут пропавшего мужчину

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В Тульской области ищут пропавшего 28-летнего мужчину. Павел Мягков пропал 8 ноября - он вышел из машины на 109-м километре трассы М-2 «Крым» в Заокском районе и больше его никто не видел. Его поиск объявил отряд «ЛизаАлерт»

Сообщаем приметы мужчины: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, короткие мелированные волосы и зеленые глаза. Был одет в серую куртку с красной полосой, черные спортивные штаны и кроссовки болотного цвета. При себе имел рюкзак.

Все, кто видел данного мужчину или знает какую-то иную информацию, могут позвонить по телефону горячей линии отряда: 88007005452 или в Единую службу спасения по номеру 112.