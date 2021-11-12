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Общество12 ноября 2021 14:54

Названа цена главной новогодней елки в Туле

Установить ее на главной площади областного центра должны в ноябре
Елена Иргиз
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Елка на площади будет высотой 32 метра

Елка на площади будет высотой 32 метра

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Главная елка на площади Ленина в Туле будет стоить городу более миллиона рублей. Из них около 800 тысяч установка и 300 тысяч - последующий демонтаж .Такие цены предлагают подрядчику за работу с главным символом нового года.

Елка на площади будет высотой 32 метра. Она состоит из 4 600 веток искусственной хвои, которые украшают около 5 000 игрушек и больше 2 000 метров гирлянды.

Установить елку на главной площади областного центра должны в ноябре, а разобрать - уже в феврале.