Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 ноября 2021 14:23

У жительницы Тулы на почте украли документы и 10 тысяч рублей

Злоумышленницу нашли вместе с украденным
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина оставила свои вещи и деньги без присмотра в одном из почтовых отделений

Женщина оставила свои вещи и деньги без присмотра в одном из почтовых отделений

Фото: Алексей ФОКИН

У жительницы Тулы на почте украли документы и 10 тысяч рублей. Женщина оставила свои вещи и деньги без присмотра в одном из отделений.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленницы. Оказалось, что кражу совершила нигде не работающая 59-летняя местная жительница. В преступлении женщина призналась. Украденное нашли при ней.

Сейчас полиция проводит процессуальную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.