Женщина оставила свои вещи и деньги без присмотра в одном из почтовых отделений Фото: Алексей ФОКИН

У жительницы Тулы на почте украли документы и 10 тысяч рублей. Женщина оставила свои вещи и деньги без присмотра в одном из отделений.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленницы. Оказалось, что кражу совершила нигде не работающая 59-летняя местная жительница. В преступлении женщина призналась. Украденное нашли при ней.

Сейчас полиция проводит процессуальную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.