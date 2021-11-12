Военно-морской турнир «Стальная волна» состоится при поддержке World of Warships и тарифа «Игровой» от «Ростелекома»

13 ноября 2021 года курсанты Военно-морской академии (ВМА) пройдут проверку своих знаний и умений в большом виртуальном сражении. Но «Стальная волна» на этом не закончится — вскоре начнется онлайн-этап турнира, в котором смогут принять участие все, кто интересуется военно-морским делом, и, конечно же, поклонники World of Warships.

В очном этапе примут участие 12 команд, составленных из курсантов ВМА; отборочные туры пройдут по «швейцарской системе». Главный приз — кубок «Стальная волна». Поддержать игроков смогут все желающие: прямая трансляция турнира будет доступна на YouTube и в видеосервисе Wink.

«“Стальная волна” в честь юбилея не зря проводится в Санкт-Петербурге, морской столице страны. Здесь расположено крупнейшее высшее учебное заведение флота — Военно-морская академия. Виртуальные сражения не только утолят молодой азарт, но и помогут будущим командирам кораблей углубить знания военно-морской истории и даже улучшить стратегические и тактические навыки. Мы понимаем значимость киберспорта и активно поддерживаем это направление. Именно поэтому “Ростелеком” развивает экосистему цифровых сервисов для геймеров, которая уже пять лет формируется вокруг нашего тарифного плана “Игровой”. В партнерстве с лидерами игрового рынка мы предоставляем всё больше уникальных условий и опций, доступных только нашим абонентам», — отметила директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Северо-Запад» компании «Ростелеком» Эвелина Дорошенко.

«Разработчики World of Warships придают огромное значение патриотическому воспитанию, считая его необходимой частью культурно-исторического развития страны. Компания постоянно проводит образовательные мероприятия и поддерживает значимые общественные события, направленные на формирование и развитие гражданской ответственности и любви к Отчизне, повышение интереса к военно-морской истории страны. Турнир для курсантов Военно-морской академии “Стальная волна” будет развивать и патриотические чувства, и профессиональные навыки», — сказала директор по продукту World of Warships Валерия Цыганкова.

В игре World of Warships представлена самая большая виртуальная коллекция исторически точных военных кораблей времен Первой и Второй мировых войн. Сотрудничая с историческими консультантами и музеями всего мира, разработчики игры собрали внушительную библиотеку данных о военных судах России и ведущих морских держав прошлого века. Реконструируя модели кораблей по архивным чертежам, создатели добавляют в игру их максимально достоверные копии.

Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователи тарифа имеют возможность принимать участие в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях. В World of Warships абонентам тарифа с подключенной опцией «Игры Wargaming» доступен на эксклюзивной основе легендарный крейсер «Багратион».

В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома». Сегодня компания помимо тарифа «Игровой» с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм» предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также опцию «Облачные игры GFN.RU».

Видеоролик о турнире «Стальная волна» доступен здесь.