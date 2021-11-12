Женская консультация в Новомосковске стала принимать пациенток на новом месте

Это решение временное на период неблагоприятной эпидобстановки

В Новомосковске женскую консультацию временно перенесли в корпус детской больницы на Рязанском шоссе, и она уже начала принимать пациенток.

Причиной переезда стал коронавирус - на втором этаже здания, где располагалась женская консультация, расположен коронавирусный общеобластной роддом, где находятся роженицы, заболевшие коронавирусом. Чтобы не подвергать опасности здоровых женщин, прием перенесли в другое здание.

Отмечается, что это решение - временное на период неблагоприятной эпидобстановки. В старых помещениях женской консультации планируют развернуть еще 80 коек для больных коронавирусом.