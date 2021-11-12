Главный тренер тульского "Арсенала" дисквалифицирован на три матча

Фото: "Арсенал Тула" Фото: материалы пресс-служб

Главного тренера тульского "Арсенала" Миодрага Божовича дисквалифицировали на три матча Чемпионата России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Такое наказание Божович получил за оскорбление официальных лиц матча 2-го тура группового этапа Кубка России с "Велесом". Тогда игра закончилась в основное время со счетом 1:1, но "Арсенал" выиграл в серии пенальти. Кроме отстранения, Божович также должен заплатить штраф в 200 000 рублей.

За аналогичное нарушение правил на два матча Кубка России дисквалифицирован и Игорь Смольников с тем же штрафом.