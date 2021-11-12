За попытку дать взятку лицу при исполнении тулячка заплатит крупный штраф

Обвиняемая пыталась передать должностному лицу взятку в размере 5 000 рублей Фото: Алексей ФОКИН

За попытку дать взятку тулячка заплатит крупный штраф. Женщина пыталась подкупить должностное лицо.

Как установил суд, 2 октября 2021 года в одном из кафе под Тулой обвиняемая пыталась передать должностному лицу взятку в размере 5 000 рублей за то, чтобы он не составлял протокол об административном нарушении за незаконную продажу товаров. Мужчина отказался от взятки и сообщил о попытке подкупа в дежурную часть.

На суде женщина свою вину отрицать не стала. Мировой суд назначил ей штраф в 20 000 рублей. До вступления приговора в законную силу женщина будет находиться под подпиской о невыезде.